Бренд Onebot представил производительный моноблок M24A1

Onebot, суббренд Colorful, представил моноблок Onebot M24A1 для работы и учебы. Это компактное решение с встроенной 2 МП веб-камерой разрешением 720p и двумя динамиками для проведения видеоконференций.

Новинка отличается стильным дизайном. IPS-дисплей с разрешением 1080p обеспечивает широкий цветовой охват гаммы sRGB до 99%. Широкие углы обзора и тонкие рамки гарантируют превосходное качество изображение. Производительность обеспечивает платформа Intel с процессором Intel Core i5-11400 11-го поколения, доступно до 16 ГБ ОЗУ DDR4 и до 512 ГБ памяти SSD.

Colorful Onebot M24A1 оснащен устройством чтения SD-карт, есть четыре порта USB 3.0, Lan-порт, два порта USB 2.0 на боковой панели, видеоразъемы HDMI и VGA, а также аудиоразъем 3,5 мм. Подставка обеспечивает регулировку наклона от 5 до 20 градусов.

Моноблок Onebot M24A1 поступит в продажу по рекомендованной цене 759 долларов.
Комментарии и отзывы Colorful Onebot M24A1
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