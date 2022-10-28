Бренд Philips выпустил телевизор OLED 807

Вчера в продажу поступил новый телевизор Philips OLED 807, который может похвастаться целым перечнем продвинутых характеристик и функций. Начать хотелось бы с главного — у этого телевизора диагональ составляет 55 дюймов при разрешении 4К. Соответственно, это просто идеальный вариант как для гостиной, так и для спальни или игровой комнаты с консолью. Кроме того, у данной модели имеется операционная система Android TV, которая открывает перед пользователем просто безумный арсенал возможностей — можно с удовольствием смотреть сериалы или фильмы из различных сервисов, устанавливать приложения, даже играть в игры. Платформа на самом деле довольно продвинутая и обладает безумным перечнем софта, который упростит вам процесс поглощения контента.

Важно уточнить, что у этого нового телевизора имеется достаточно мощная встроенная аудиосистема. Это важно, так как иногда телевизоры оборудуют крайне слабой системой, которая огорчает при просмотре фильмов — тогда приходится покупать внешние динамики и как-то вписывать их в дизайн интерьера. С Philips OLED 807 такой проблемы нет, так как встроенные динамики более чем отличные, плюс имеется 4-сторонняя подсветка Ambilight на тыльной стороне телевизора, которая визуально расширяет зону контента на экране. Очень достойная модель, которую ещё и оснастили производительным процессором, а также функциями на основе искусственного интеллекта. Да и диагональ производитель выбрал просто оптимальную для любых сценариев.
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