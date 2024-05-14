Бренд TECNO представил смартфоны серии CAMON 30

Сегодня бренд смартфонов и различных умных гаджетов TECNO официально сообщил о старте продаж нового поколения смартфонов серии TECNO CAMON 30 с продвинутой системой камер и совершенно свежим дизайном корпуса. На текущий момент данная серия состоит из четырёх смартфонов — TECNO CAMON 30 Premier 5G, TECNO CAMON 30 Pro 5G, TECNO CAMON 30 5G и TECNO CAMON 30. При этом все гаджеты могут похвастаться высоким качеством снимков, производительным железом и приличным набором дополнительных бонусов. Например, флагманская модель CAMON 30 Premier 5G может похвастаться полнофокусной системой, которая состоит из четырёх камер по 50 Мп. Данная система позволяет снимать видео в 4К при 60 кадрах в секунду на любой из этих камер, что, конечно, крайне удобно в определённых сценариях.

Впрочем, другие смартфоны данной линейки тоже отлично справляется с поставленными задачами — пользователь может с комфортом фотографировать природу, архитектуру, заниматься портретной съёмкой, снимать видео и многое другое. Также у смартфонов достаточно высокая производительность — можно смело играть в игры, редактировать фотографии или видео, заниматься монтажом прямо на смартфоне и выполнять массу других функций. Отдельное внимание стоит уделить дизайну новых смартфонов — гаджеты выглядят интересно, они явно выделяются на фоне конкурентов и при этом собраны качественно. Достойное решение для тех, кто хочет много снимать и получать в процессе тонну удовольствия.