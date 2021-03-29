Будущее за умными робот-пылесосами с системой самоочистки

С развитием технологий, все больше и больше людей выбирают вакуумные устройства (робот-пылесосы) для уборки дома. Развитие экономики также стимулирует развитие науки и техники. В настоящий момент на рынке представлены устройства таких брендов как iRobot, Ecovacs, Proscenc и так далее.

В таких устройствах робот-пылесосы с системой самоочистки используются новейшие технологии, лазерное сканирование помещения, 3D TOF технологии предотвращение препятствий, система самоочистки и так далее. Все они призваны упростить и облегчить нашу жизнь. Большинство устройств на рынке имеют высокую цену, в диапазоне от 700 до 1000 долларов.

Преимуществ робот-пылесосов с функцией сбора пыли множество. Устройство программируется для автоматической уборки помещения. В запланированное время техника начинает режим уборки. По мере наполняемости контейнера робот-пылесос отгружает собранный мусор на станции самоочистки. Благодаря мощной энергии всасывания, станция всасывает собранный мусор в пылевой ящик.

На рынке вакуумных робот-пылесосов с системой самоочистки появились два новых бренда: Lydsto и Roidmi. Их продукты имеют имеют впечатляющие возможности и оснащены новейшими технологиями. Мощная система всасывания, интеллектуальная система предотвращения препятствий, длительный срок службы батареи, простота и удобства в эксплуатации. Продукты Lydsto и Roidmi также отличаются более доступной ценой и в ближайшее время будут доступны для покупки.