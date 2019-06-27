Будущие Microsoft Surface могут работать на чипсете AMD и ARM вместо Intel

Microsoft в настоящее время работает над новой линейкой Surface и изучает возможность использования 12-нм чипсета AMD Picasso, поскольку компания хочет уменьшать свою зависимость от Intel и ее процессоров. Также есть информация, что отношения между Microsoft и Intel в последнее время были нестабильными. Это интересная новость о двух гигантах, учитывая, что оба они работали вместе в течение нескольких десятилетий.

Новинка на базе однокристальной системы будет называться Excalibur. Предполагается, что она будет основана на Qualcomm 8cx, что обеспечит производительность, эквивалентную производительности процессора Intel Core i5 с 8 ядрами и тактовой частотой до 3 ГГц. Однако не исключено, что Microsoft создаст и фирменный чип ARM.