Будущие флагманы OnePlus получат технологию невидимых камер

Компания OnePlus недавно представила смартфон Concept One, в котором используется новая технология невидимых камер основанная на электрохромном стекле.

Оно становится непрозрачным при подаче тока и скрывает камеры создавая более гладкий дизайн. Но когда ток останавливается, оно становится прозрачным и позволяет использовать датчики. Технология также выполняет функцию встроенного поляризационного фильтра, что позволяет пользователям получать более четкие и детализированные снимки в условиях сильного освещения, например, под прямыми солнечными лучами.

Генеральный директор OnePlus Пит Лау подтвердил, что у компании есть планы представить свои новейшие инновации в области камер для будущих флагманов. Сроки не были упомянуты, хотя руководитель сказал, что это относительно близко.