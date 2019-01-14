Будущие iPhone могут иметь 5G-модемы Samsung или MediaTek

Во время последнего судебного разбирательства между Qualcomm и Федеральной торговой комиссией США исполнительный директор Apple Тони Блевинс (Tony Blevins)сообщил, что компания провела переговоры с MediaTek и Samsung о поставке модемных чипов 5G для iPhone.

Apple всегда хотела иметь несколько поставщиков модемных чипов, но она подписала соглашение с Qualcomm об эксклюзивной поставке модемных чипов в обмен на значительные скидки. Это привело к тому, что Apple прекратила работу с Intel. Но сделка, о стоимости с Qualcomm, не оправдала ожидания Apple и компания занялась поиском нового поставщика. Существует множество подтверждений того, что Apple рассматривает модемы MediaTek для будущих iPhone. Также были проведены переговоры с Samsung, но стоит помнить, что обе компании ведут жесткую конкуренцию на рынке смартфонов. Еще неизвестно, выпустит ли Apple в этом году iPhone 5G. Скорее всего, Apple будет ждать год после первоначального развертывания сетей 5G, прежде чем выпускать iPhone 5G.