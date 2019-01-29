Будущие смартфоны Samsung будут иметь 25-кратный зум

Будущие телефоны Samsung могут поддерживать до 25-кратного увеличения без потерь, если корейской компании удастся приобрести Corephotonics за 150-160 миллионов долларов. Corephotonics - это израильская фирма, специализирующаяся на решениях многоапертурной визуализации, таких как оптический зум, великолепные характеристики при слабом освещении, функции боке и глубины, а также оптической стабилизации изображения.

Можно также с уверенностью предположить, что Corephotonics внесла вклад в разработку компанией Oppo системы камер для смартфонов, которая имеет 10-кратный зум-объектив без потерь. В официальном документе Corephotonics о новой системе с тремя камерами рассказывается, как многокадровые технологии, объединение изображений и мультимасштабирование могут обеспечить модулю возможность увеличения до 25-кратного коэффициента масштабирования. В настоящее время функция гибридного увеличения Huawei на P20 Pro и Mate 20 Pro предлагает увеличение до 5 раз.