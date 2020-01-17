Будущие телевизоры Samsung, LG, Panasonic и Philips получат режим Filmmaker Mode

На CES 2020 Альянс UHD, в который входят голливудские студии и крупные производители телевизоров представят новый режим Filmmaker Mode для своих будущих устройств.

Режим Filmmaker Mode призван обеспечить демонстрацию фильма в том виде, в каком он был задуман режиссёром. При его активации в телевизоре автоматически отключаются технологии сглаживания движения и улучшения изображения, и фильм воспроизводится с оригинальной цветопередачей, частотой кадров и соотношением сторон. Проще говоря, режим кинопроизводителя призван дать пользователям простой способ сохранить кинематографический вид фильмов и телепередач.