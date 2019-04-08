Бюджетные смартфоны Pixel 3a и Pixel XL 3a

Компания Google планирует выпустить два телефона среднего класса Pixel 3a и Pixel XL 3a.

Смартфон Pixel 3a или под другим названием «Bonito», будет иметь дисплей 2160 x 1080, в то время как его более крупный аналог XL 3a «Sargo» имеет более высокий экран 2,220 x 1080. Телефоны будут иметь 4 ГБ ОЗУ, и они будут использовать Pixel Visual Core, что означает эти телефоны отлично подойдут для снимков. Pixel 3a будет работать на чипсете Snapdragon 670, в то время как XL 3a будет оснащен чипсетом Snapdragon 710. Дата анонса смартфонов пока не известна.