Бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C представлены официально

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделями Redmi 9A и Redmi 9C, которые оценены в 84 и 100 долларов соответственно. Итак, новинки оснастили платформами MediaTek Helio G35 и Helio G25, 6,53-дюймовыми IPS-экранами с разрешением HD+, батареями ёмкостью 5000 мАч, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, модулями 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, симметричным портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников. При этом Redmi 9A оснастили одинарной тыльной камерой на 13 Мп, а Redmi 9C получил сканер отпечатков пальцев и тройную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп.

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