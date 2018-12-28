Бюджетные смартфоны Samsung могут иметь изогнутые ЖК-дисплеи

2018-12-28, Автор - Anna; Продукт - Samsung ; [61]
Samsung подала патент более года назад, который недавно был обнародован. В нем описывается технология ЖК-дисплея, которая по существу заменяет обычную стеклянную подложку пластиковым раствором. Это уменьшает хрупкость дисплея и означает, что панель может быть согнута в процессе производства без каких-либо проблем.

Технология может быть использована на более дешевых складных устройствах в будущем. Однако на данный момент, Samsung концентрируется на предварительно изогнутых панелях, которые пользователь не может согнуть, как на последних смартфонах Galaxy S и Galaxy Note. На данный момент Samsung, не планирует в ближайшее время внедрять изогнутые ЖК-дисплеи на своих смартфонах. Несколько месяцев назад производитель объявил о планах начать стирать грань между моделями среднего и высокого класса, предлагая флагманские функции по более низким ценам. Если компания сможет успешно реализовать свои изогнутые дисплеи на более дешевых моделях, это, безусловно, будет отличительной чертой.

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