Бюджетный Motorola Moto G8 Play засветился в сети

Сетевые источники поделились подробностями о бюджетном смартфоне Motorola Moto G8 Play, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением HD+, платформу MediaTek Helio P70, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 13, 2 и 2 Мп, аккумулятор на 4000 мАч, а также предустановленную операционную систему Android Pie. При этом в смартфоне не будет модуля NFC и разъема USB-C. Официальный анонс смартфона ожидается уже сегодня.