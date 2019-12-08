Бюджетный OnePlus вернётся на рынок

Компания OnePLus не только работает на созданием нового флагмана OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, но еще и над упрощенной версией OnePlus 8 Lite.

Смарфтон OnePlus 8 Lite оснастят 6.4 дюймовым OLED экраном с частотой обновления картинки 90 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев в экране.

Смартфон получит каплевидный вырез по центру дисплея под фронтальную камеру, а вот на задней стороне разместят двойную основную камеру с лазерным автофокусом, вспышкой и ToF-сенсором.

Других характеристик смартфона, к сожалению, пока что не известно.