Бюджетный Realme V3 получит поддержку 5G и АКБ на 4890 мАч

Сетевые источники сообщают о том, что завтра будет представлен самый дешевый смартфон с поддержкой 5G – Realme V3. Устройству прочат платформу от MediaTek Dimensity 720 5G, 6,52-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, аккумулятор ёмкостью 4890 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями разрешением м 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп и сканер отпечатков пальцев на задней панели. При этом ориентировочная цена смартфона составляет всего 145 долларов.

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