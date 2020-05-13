Бюджетный Redmi 9 получит крупный экран и аккумулятор на 5000 мАч

В базе данных американского регулятора FСС обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Redmi 9, который проходит под модельным номером M2004J19G. Регулятор подтвердил наличие фирменной оболочки MIUI 11 на базе операционной системы Android 10, аккумулятора ёмкостью и экрана с диагональю 6,6 или 6,67 дюйма. При этом разрешение дисплея составит HD+. Ранее сообщалось, что смартфон может получить поддержку LTE и Wi-Fi 5, а также адаптер питания мощностью 10 Вт. Напомним, что актуальные Redmi 8 и 8A имеют поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Дата официальной презентации и ориентировочная цена Redmi 9 пока не сообщаются.