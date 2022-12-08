Бюджетный Samsung Galaxy M04 готов к выходу

Компания Samsung объявила о том, что смартфон Galaxy M04 будет официально представлен в Индии уже завтра, 9 декабря. Судя по изображению, новинка выйдет в синей и зеленой расцветках. По предварительным данным, аппарат оснастят экраном с разрешением HD+, не самой производительной платформой MediaTek Helio G35, каплевидным вырезом для фронтальной камеры, 8 ГБ оперативной памяти благодаря поддержке RAM Plus (3 ГБ физической ОЗУ), 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 12 с фирменной прошивкой One UI 4.1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Его цена не превысит 110 долларов.