Бюджетный Tecno Spark 20 Pro получил 108-Мп камеру

Компания Tecno пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Spark 20 Pro, которая впечатляет сочетанием отличных характеристик и невысокой цены. Итак, новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешение Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, основной камерой с главным модулем на 108 Мп, защитой от влаги в соответствии со степенью IP53, стереодинамиками, проводной зарядкой мощностью 33 Вт и батареей ёмкостью 5000 мАч.