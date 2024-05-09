Бюджетный мини-ПК GMKTec M6 mini получил Ryzen 5 6600H

Сетевые источники сообщают о выходе на китайский рынок мини-ПК GMKTec M6 mini, который предлагает отличные характеристики при невысокой цене. Оцененная в 180 долларов (Barebone-комплект без памяти) новинка оснащается 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen 5 6600H с тактовой частотой до 4,5 ГГц и встроенным графическим адаптером Radeon 660M, двумя портами RJ-45 (Ethernet 2,5 Гбит/с), интерфейсами HDMI 2.0 и USB4, тремя разъемами USB 3.2 Gen 2, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ обойдется в 250 долларов, а версия с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ – 325 долларов.