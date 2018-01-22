Бюджетный планшет Acer Iconia One 8 (2018) получит 1 ГБ ОЗУ

Сетевые источники сообщают о том, что компания Acer готовит к выходу бюджетный планшет Iconia One 8 (2018), который станет идейным продолжателем стодолларового Acer Iconia Tab 7, вышедшего в далеком 2015 году. Устройство получит восьмидюймовый дисплей с разрешением 1280:800 пикселей, 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флеш-памяти, четырёхъядерный процессор MediaTek MT8167A, 5 Мп основную и 2 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор на 4500 мАч. Цена планшета и дата его официального дебюта пока неизвестны.