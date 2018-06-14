Бюджетный планшет Huawei MediaPad C5 получит 8-дюймовый экран

В то время как рынок планшетов с каждым годом сокращается, компания Huawei лишь увеличивает продажи в этом сегменте. Как сообщают сетевые источники, одной из новинок китайского производителя может стать недорогая модель MediaPad C5. Устройству приписывают восьмидюймовый дисплей с разрешением 1920:1200 пикселей и соотношением сторон 16:10, однокристальную платформу Snapdragon 435, 3-4 ГБ оперативной памяти и 32-64 ГБ флэш-памяти. Предполагается, что официальный анонс MediaPad C5 состоится в начале сентября на выставке IFA 2018.