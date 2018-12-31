Бюджетный планшет LG V426 получит Android 8.1 Oreo из коробки

В сети появились упоминания о планшете LG V426, который получил сертификаты организаций Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance. Это значит, что новинку оснастят адаптеры Wi-Fi и Bluetooth. По словам источника, новинка получит 8-дюймовый дисплей с разрешением 1366:768 пикселей и предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Также в планшете может использоваться бюджетный процессор Qualcomm (например, Snapdragon 450), простые камеры и 3 ГБ оперативной памяти. Будет ли версия с поддержкой LTE, пока не сообщается.