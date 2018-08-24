Бюджетный планшет Lenovo Tab E7 оценен в 70 евро

Копания Lenovo представила три новых доступных планшета Tab E7, Tab E8 и Tab E10, которые, как видно из названий, различаются диагоналями экрана. Модель Tab E7 оснастили платформой MediaTek MT8321 в версии с поддержкой 3G и MediaTek M8167 в модели только с Wi-Fi, 7-дюймовым TN-дисплеем с разрешением 1024:600 пикселей, , 2 Мп основной и 0,3 Мп фронтальной камерами, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором на 2750 мАч, GPS, Bluetooth и приемником FM.

Средняя модель получила SoC MediaTek MT8163B, 8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280:800 пикселей, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, 5 Мп и 2 Мп камеры, а также аккумулятор на 4850 мАч. Старшая модель может похвастаться платформой Qualcomm Snapdragon 210, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 5 Мп и 2 Мп камерами, а также аккумулятором на 4850 мАч. Цена на планшеты составляет 70, 100 и 120 долларов, соответственно. Lenovo Tab E8 уже доступна для покупки в США, а вот две другие модели можно будет купить только в октябре.