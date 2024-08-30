Бюджетный планшет Redmi Pad SE 8.7 вышел в России

Чуть больше недели назад состоялась глобальная премьера планшета Redmi Pad SE 8.7, а уже сегодня новинка появилась в российской продаже в вариантах с модемом 4G и только с модулем Wi-Fi. Пользователи могут выбирать из конфигураций с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти по цене от 14 до 19 тысяч рублей.

Напомним, что планшет оснащается 8,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1340:800 точек, кадровой частотой 90 Гц, а также сертификацией TÜV Rheinland Low Blue Light и TÜV Rheinland Flicker Free, однокристальной системой MediaTek Helio G85, ОЗУ стандарта LPDDR4x, слотом для карты памяти SD, 8-Мп основной и 5-Мп селфи-камерами, 3,5-мм гнездом для наушников, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 6650 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, корпусом с толщиной 8,8 мм и массой 370 граммов, а также предустановленной прошивкой HyperOS на основе операционной системы Android 14.