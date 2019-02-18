Бюджетный планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019

Компания Samsung выпустила недорогой планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019. Это бюджетное устройство, которое было представлено в Германии. Планшет оснащен 10,1-дюймовым дисплеем, в то время как другие ключевые функции включают набор микросхем Exynos 7904, батарею 6,150 мАч и 8-мегапиксельную заднюю камеру. Цена Samsung Galaxy Tab 10.1 2019 начинается от 210 евро только для версии с Wi-Fi. Вариант с поддержкой LTE стоит 270 евро. Оба варианта будут в черном, серебряном и золотом оттенках. Он станет доступен для покупки в Германии с 5 апреля. В настоящее время нет информации о его доступности на других рынках.