Компания Gionee выпустила бюджетный смартфон Gionee F205 Pro.

Новый Gionee F205 Pro представляет собой обновленную версию смартфона F205, которое было запущено в Индии еще в апреле прошлого года. Говоря о спецификациях Gionee F205 Pro, он поставляется с 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD + (720 x 1440p) и соотношением сторон 18:9. Телефон оснащен 1,5-ГГц четырехъядерным чипсетом MediaTek MT6739WW в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти, которая расширяется до 256 ГБ с помощью карты microSD. Gionee F205 Pro может похвастаться 13-мегапиксельной основной камерой со светодиодной вспышкой и объективом с диафрагмой f / 2.0. Стоимость смартфона составляет 82 доллара.