Представлен Redmi Note 17 Pro Max 5G с АКБ на 10000 мАч

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 17 Pro Max 5G, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 10000 мАч. Новинку также оснастили корпусом толщиной 8,57 мм и массой 229,5 грамма, поддержкой 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, 4-наномтеровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, предустановленной операционной системой Android 16 и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Цена смартфона на дебютном японском рынке составила эквивалент 440 долларов.