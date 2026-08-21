Sony готовит к релизу недорогой Xperia 10 VIII

Новый смартфон компании Sony с модельным номером XQ-GH54 появился в базе Geekbench, а японское издание Sumaho Digest подтвердило, что речь идёт о неанонсированном Sony Xperia 10 VIII. Стоит напомнить, что ранее появилась информация о том, что компания продолжит использовать название Xperia 10 для среднего ценового сегмента, а а линейку Xperia 5 отправят на пенсию. В Geekbench 7.0 смартфон набрал 871 балл в однопоточном тесте и 3028 баллов в многопоточном, это неплохой показатель для смартфона, который не относится к флагманскому уровню. Материнская плата устройства указана под кодовым названием «parrot», а в информации о процессоре фигурирует обозначение «SM6475». Это внутренний код Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, то есть смартфон Xperia 10 VIII получит тот же процессор, что и Xperia 10 VII. вполне

Сам Snapdragon 6 Gen 3 был представлен ещё в августе 2024 года. Процессор производится по 4-нм техпроцессу и работает на частоте до 2,4 ГГц, это доступное решение для бюджетных смартфонов, а не производительный флагманский процессор. Повторное использование этой платформы позволит Sony сократить затраты, однако рассчитывать на заметный прирост производительности по сравнению с предыдущей моделью не стоит. Впрочем, это было вполне ожидаемо — сейчас многие производители смартфонов пытаются сэкономить на железе, чтобы сохранить прежний уровень цен. И для этого придётся идти на различного рода компромиссы, иначе новинку никто не станет покупать.