Представлен бюджетный смартфон OPPO K14 Lite с АКБ на 7000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью K14 Lite, которая среди прочего получила 12-нанометровую однокристальную систему UNISOC T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57. Новинку также оснастили 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой 120 Гц, типичной яркостью 700 нит и 900 нит в режиме HBM, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, основной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой быстрой зарядки, корпусом толщиной 9 мм и массой 215 граммов, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64 и боковым дактилоскопическим сенсором. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составила эквивалент 175 долларов.

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