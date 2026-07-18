Смартфон Huawei Mate 80 Air получит огромный экран

Китайский информатор SmartPikachu поделился информацией о смартфоне Huawei Mate 80 Air, релиз которого ожидается во второй половине 2026 года. Утверждается, что новинка получит 7-дюймовый дисплей и новый фирменный процессор Kirin 9030. Остальные подробности пока держатся в секрете.

Напомним, что базовый Huawei Mate 80 оснащается фирменным 7-нанометровым процессором Kirin 9020 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 6,75-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2832:1280 точек и адаптивной кадровой частотой LTPO 1–120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация и оптика с переменной диафрагмой F1.4–F4.0), 12 Мп (перископ с OIS и 5,5-кратным оптическим приближением) и 40 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 13 Мп, поддержкой спутниковой связи Tiantong и двухсторонней передачи сообщений Beidou, батареей ёмкостью 5750 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 5-Вт обратной беспроводной зарядок и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.