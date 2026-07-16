Смартфон Vivo T5 Lite 44W 5G оценили в 205 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T5 Lite 44W 5G, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MP2. Новинка также характеризуется 6,74-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц, яркостью до 1200 нит и сертификацией снижения уровня синего света TÜV Rheinland, 4 или 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 и 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика (Sony IMX852), селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной прошивкой OriginOS 6.0 на основе ОС Android 16, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP65, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, модемом 5G и боковым дактилоскопическим сенсором. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составила эквивалент 205, 230 и 260 долларов за конфигурации с 4/128, 6/128 ГБ и 6/256 ГБ памяти соответственно.

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