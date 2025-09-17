Бюджетный смартфон HONOR X5c Plus получит 90-Гц экран

Профильный ресурс Xpertpick опубликовал изображения и подробности о характеристиках бюджетного смартфона HONOR X5c Plus, релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат оснастят 6,74-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G81 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MP2, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 5260 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, боковым дактилоскопом, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой MagicOS 9.0. Ориентировочная цена смартфона составляет 120 евро.