Бюджетный смартфон HTC Desire 12S получил модуль NFC

Стремительно падающая на дно компания HTC пополнила ассортимент смартфонов моделью Desire 12S, которая относится к бюджетному сегменту. Новинку оснастили восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 435, 3/4 ГБ оперативной 32/64 ГБ флэш-памяти, 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, 13 Мп основной камерой с фазовым автофокусом и оптикой с апертурой F/2,2, фронтальной камерой на 13 Мп, модулем NFC, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 4.2, модемом LTE, сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм разъемом для наушников и аккумулятором на 3075 мАч. Размеры смартфона равны 154,2:72,7:8,3 мм, а масса – 150 граммам. Новинка появится в продаже в январе по цене от 195 долларов.