Бюджетный смартфон HTC Wildfire E Lite получит SoC Helio A20

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о еще не представленном официально смартфоне HTC Wildfire E Lite. Сообщается о 12-нанометровой четырехъядерной платформе MediaTek Helio A20 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графикой PowerVR GE8300 и модемом 4G/LTE стандарта Cat-6, 2 ГБ оперативной памяти, дисплее с разрешением 1440:720 пикселей и соотношением сторон 2:1, одинарной фронтальной камере и предустановленной операционной системе Android 10. Ориентировочная цена устройства составляет 80 долларов. Официальная презентация Wildfire E Lite может состояться уже в сентябре этого года.