Недорогой смартфон Honor 20i представят 17 апреля

В сети появился тизер смартфона Honor 20i, который представят в Пекине 17 апреля одновременно с ноутбуком Honor MagicBook 2019. Итак, смартфон должен получить фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную камеру на 2, 8 и 24 Мп, 6,2-дюймовый дисплей, фирменную платформу Kirin 710, 4-6 ГБ оперативной памяти и 64-128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 3400 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Стоит отметить, что такими же характеристиками обладает уже доступный в России Honor 10i. Самое любопытное, что в Европе этот же смартфон будет продаваться под третьим названием – Honor 20 Lite. Что до старших моделей, Honor 20 и Honor 20 Pro, то их анонс ожидается в конце апреля.