Бюджетный смартфон Honor 8A появился в продаже

Компания Huawei выпустила в продажу бюджетный смартфон Honor Play 8A, который был представлен несколько дней назад. Новинку оснастили процессором MediaTek Helio P35, 6,09-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 3 ГБ оперативной и 32-64 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 8 Мп со светосильной оптикой F/2,0, 13 Мп основную камеру с оптикой F/1,8, слотом для двух SIM-карт и отдельным слотом для карт памяти microSD, модемом LTE, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 4.2, приемником GPS/ГЛОНАСС, аккумулятором на 3020 мАч и предустановленной ОС Android 9.0 Pie c интерфейсом EMUI 9.0. Размеры смартфона равны 156,28:73,5:8,0 мм, а масса – 150 граммам. Младшая версия оценена в 115 долларов, а с 64 ГБ памяти – в $145.