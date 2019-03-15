Бюджетный смартфон Honor 8A вышел в России

Компания Huawei начала российские продажи смартфона Honor 8A, который был представлен в самом начале этого года. Аппарат оценен в 9990 рублей, а среди доступных расцветок золотая, синяя и черная. Новинка оснащается процессором MediaTek Helio P35, 6,09-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 8 Мп со светосильной оптикой F/2,0, 13 Мп основной камерой с оптикой F/1,8, слотом для двух SIM-карт и отдельным слотом для карт памяти microSD, модемом LTE, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 4.2, модулем NFC, приемником GPS/ГЛОНАСС, аккумулятором на 3020 мАч и предустановленной ОС Android 9.0 Pie c интерфейсом EMUI 9.0.