Бюджетный смартфон Honor Play 8 засветился на фото

Несколько дней назад китайский регулятор TENAA опубликовал фотографии бюджетного смартфона Honor Play 8, а сегодня снимками устройства поделилась Федеральная комиссия по связи США (FCC). Отметим сканер отпечатков пальцев, которого не было на снимках TENAA, устаревший разъем MicroUSB, 3,5 мм разъем для наушников и одинарную основную камеру. Предполагается, что смартфон получит шестидюймовый дисплей разрешением 1560:720 пикселей, восьмиядерную платформу с тактовой частотой 2,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 2920 мАч, 13 Мп и 8 Мп камеры, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie.