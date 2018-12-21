Бюджетный смартфон Honor Play 8 засветился на фото

2018-12-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor Play 8; [81]
Несколько дней назад китайский регулятор TENAA опубликовал фотографии бюджетного смартфона Honor Play 8, а сегодня снимками устройства поделилась Федеральная комиссия по связи США (FCC). Отметим сканер отпечатков пальцев, которого не было на снимках TENAA, устаревший разъем MicroUSB, 3,5 мм разъем для наушников и одинарную основную камеру. Предполагается, что смартфон получит шестидюймовый дисплей разрешением 1560:720 пикселей, восьмиядерную платформу с тактовой частотой 2,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 2920 мАч, 13 Мп и 8 Мп камеры, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie.


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