Бюджетный смартфон Honor X5c получил 90-Гц экран

Компания Honor представила бюджетный смартфон Honor X5c, который базируется на 12-нанометровом процессоре MediaTek Helio G81 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 точек, частотой обновления 90 Гц и функциями защиты зрения Eye Comfort и Dynamic Dimming, батареей ёмкостью 5260 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, тыльной камерой с главным модулем на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi. Цена смартфона составляет 80 долларов.