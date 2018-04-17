Бюджетный смартфон Huawei Honor 7A Pro выходит в России

Компания Huawei объявила о скором начале российских продаж бюджетного смартфона Honor 7A Pro, который был представлен в начале месяца. Новинку оснастили 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720:1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13 Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 3000 мАч, поддержкой двух SIM-карт, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС. Габариты устройства равны 152,4:73:7,8 мм, а вес – 155 граммам. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.0 Oreo и EMUI 8.0. Huawei Honor 7A Pro появится в продаже 26 апреля по рекомендованной розничной цене 8990 рублей.