Бюджетный смартфон Huawei Y5 Lite оценен в 100 долларов

2019-01-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei Y5 Lite; [134]
Компания Huawei представила свой второй смартфон, который вошел в программу Android Go. Им оказалась бюджетная модель Y5 Lite, которую оснастили 5,45 дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, четырехъядерным процессором MediaTek MT6739, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти емкостью до 256 ГБ, аккумулятором на 3020 мАч, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, поддержкой 4G LTE, модулями Wi-Fi, Bluetooth, GPS, A-GPS, а также предустановленной операционной системой Android Oreo Go Edition. Цена смартфона составляет около 100 долларов.


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