Бюджетный смартфон Huawei Y6 Pro 2019 оценен в 135 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Huawei Y6 Pro 2019, которая будет стоить 135 долларов. Продажи стартуют 23 февраля. Новинку оснастили однокристальной платформой MediaTek Helio A22 с частотой до 2 ГГц и графикой PowerVR Rogue GE8300, 6,1 дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ энергозависимой памяти, слотом для карт памяти microSD емкостью до 512 ГБ, одинарной основной камерой на 13 Мп со светосильным объективом F/1,8, фронтальной камерой с датчиком разрешением 8 Мп, аккумулятором на 3020 мАч и разъемом MicroUSB. В качестве операционной системы здесь используется EMUI 9.0 на базе Android 9.0 Pie.