Бюджетный смартфон Huawei Y7 2019 получит АКБ на 4000 мАч

В сеть утекли официальные изображения и технические характеристики бюджетного смартфона Huawei Y7 2019, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получи 6,26-дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdrahon 450, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, сдвоенную основную камеру с датчиками на 13 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, которая будет расположена в полукруглом вырезе, а также аккумулятор на 4000 мАч. Скорее всего, будет предусмотрена Prime-версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Ориентировочная цена Huawei Y7 2019 в Европе составляет 150 евро.