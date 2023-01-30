Бюджетный смартфон Infinix Note 12i появился в продаже

Сетевые источники сообщают о старте индийских продаж смартфона Infinix Note 12i, который оценен в 110 долларов. За эти деньги пользователь получит устройство, оснащенное 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт. В качестве операционной системы здесь используется Android 12 с оболочкой XOS 12.0 UI.