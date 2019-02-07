Бюджетный смартфон LG K12+ получит 3 ГБ ОЗУ

На грядущей выставке MWC 2019 компания LG должна представить флагманские смартфоны LG G8 ThinQ и V50 ThinQ 5G. Впрочем среди новинок будут и более доступные модели, вроде K12+, подробности о которой сегодня появились в сети. Судя по рендеру, аппарат получит довольно заметные рамки как снизу, таки сверху. Боковые рамки узкими тоже не назовешь. Что до спецификаций, то здесь сообщается об однокристальной системе MediaTek MT6762, 3 ГБ оперативной памяти и дисплее с разрешением 1440:720 пикселей. Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 8.1.