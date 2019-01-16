Бюджетный смартфон Lenovo A5s получит 2 ГБ оперативной памяти

Сетевые источники поделились характеристиками и рендером бюджетного смартфона Lenovo A5s, который придет на смену прошлогоднему Lenovo A5. Аппарат получит 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 1440:720 пикселей, 2 ГБ оперативной памяти (скорее всего, будет и версия с 3 ГБ ОЗУ), предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie, а также процессор MediaTek Helio A22 (MT6761), который заменит MediaTek MT6739. У него все те же четыре ядра ARM Cortex-A53, однако они работают они на частоте 2,0 ГГц против 1,5 ГГц. Графические ускоритель в этой платформе другой – PowerVR GE8300 вместо PowerVR GE8100. Ориентировочная цена смартфона составляет 100 долларов.