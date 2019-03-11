Бюджетный смартфон Lenovo Z5 обновился до Android 9.0 Pie

Компания Lenovo объявила о том, что пользователи уже могут установить прошивку Android 9.0 Pie для смартфона Lenovo Z5. Пока она находится в стадии открытого бета-тестирования и представлена в составе оболочки ZUI за версией 10.5.221. Прошивка привносит такие особенности, как новый пользовательский интерфейс, интуитивную систему управления, адаптивный аккумулятор, адаптивную яркость экрана, новые эффекты и звуки, улучшенную систему распознавания пользователей по лицам, жесты 4D U-touch, а также режим U Health Camera для подсчета калорий. Стабильная версия прошивки может выйти уже через несколько дней.

Напомним, что смартфон получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2240:1080, охватом цветового пространства DCI-P3 и яркостью 700 кд/кв.м, довольно шустрый процессор Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру на 16 Мп и 8 Мп с функциями ИИ, 8 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3000 мАч с возможностью заряжать его от сетевого адаптера мощностью 18 Вт, а также предустановленную ОС Android 8.1 с интерфейсом ZUI 4.0.