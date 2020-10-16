Бюджетный смартфон Lenovo получит АКБ на 6000 мАч

В базе данных таких ведомств, как FCC, ЕЭК и TUV Rheinland, обнаружились сведения о бюджетном смартфоне компании Lenovo с модельным номером XT2091. На некоторых рынках устройство выйдет под брендом Lenovo, а на других как Motorola. Вероятно, нас ждет история в духе Moto G9 Play, который в некоторых регионах известен под наименованием Lenovo K12 Note. Итак, устройству прочат аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, прямоугольный блок основной камеры с тремя модулями и вспышкой, сканер отпечатков пальцев на задней панели и поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Ориентировочная цена и дата анонса пока не сообщаются.