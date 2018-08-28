Бюджетный смартфон Meizu M8 Lite получит 3 ГБ ОЗУ

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфоне Meizu с модельным номером M816Q. Предполагается, что речь идет о бюджетной модели Meizu M8 Lite. Аппарат характеризуется 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1440 пикселей с соотношением сторон 18:9, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, неназванным четырехъядерным чипсетом с частотой 1,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, поддержкой карт microSD, аккумулятором на 3100 мАч, а также предустановленной ОС Android 8.1 Oreo. Габариты устройства равны 148,09:73:8,4 мм, а масса – 145 граммам.