Бюджетный смартфон Motorola Moto E7 Plus получил 4 ГБ ОЗУ

Официальная презентация смартфона Moto E7 Plus состоится через несколько часов, но издание Winfuture уже раздобыло информацию о характеристиках и цене новинки. Итак, аппарат оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, новой восьмиядерной платформой Snapdragon 460, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, квадратным блоком основной камеры с главным модулем на 48 Мп и вспомогательным на 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, зарядкой мощностью 10 Вт и старым портом micro-USB. Ориентировочная цена смартфона составляет 140-150 евро.